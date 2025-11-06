Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Aprilia RS457 GP: Adrenalin Balap yang Bisa Dibawa ke Garasi

Kamis, 06 November 2025 – 13:43 WIB
Aprilia RS457 GP. Foto: aprilia

jpnn.com - Aprilia menarik tirai penutup dari RS457 versi terbaru—motor sport berkapasitas kecil yang kini tampil gagah dengan livery MotoGP.

Bukan sekadar tampilan, edisi tersebut menjadi penanda satu dekade perjalanan Aprilia di ajang balap tertinggi dunia.

RS457 GP Edition hadir dengan sentuhan khas tim balap Aprilia Racing—garis-garis agresif, warna mencolok, dan stiker sponsor yang mencerminkan DNA MotoGP sejati.

Dari jauh mungkin tampak mirip dengan versi standarnya, tetapi mendekat sedikit dan Anda akan tahu: ini bukan sekadar motor biasa.

Mesin dua silinder berpendingin cairan yang sama tetap jadi jantungnya, memuntahkan tenaga 46,9 bhp pada 9.400 rpm dan torsi 32 lb-ft di 6.700 rpm.

Selain itu, yang membuat versi GP terasa lebih hidup lagi ialah detailnya: quickshifter bawaan pabrikan dan kampas rem berfriksi tinggi yang memberi gigitan lebih kuat di setiap deselerasi.

Dengan banderol 6.630 euro di Inggris, Aprilia RS457 GP Edition bukan cuma tentang performa, juga soal gaya hidup.

Aprilia pengin memberikan penggemarnya merasakan sensasi paddock MotoGP setiap kali menyalakan mesin. (visordown/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

