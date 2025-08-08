JPNN.com - Entertainment - Musik

Aprindo Jalin Kerja Sama dengan Velodiva, Ini Tujuannya

Jumat, 10 April 2026 – 00:40 WIB
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menjalin kolaborasi strategis dengan Velodiva di Sol Marina Hotel Tangerang pada pada 7 April 2026. Foto: Dok. Aprindo

jpnn.com, TANGERANG - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menjalin kolaborasi strategis dengan Velodiva di Sol Marina Hotel Tangerang pada pada 7 April 2026.

Kolaborasi tersebut dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan standar operasional di industri ritel, untuk menghadirkan sistem pengelolaan musik yang lebih terstruktur, transparan, dan berbasis teknologi.

Aprindo dengan Velodiva menandai langkah penting dalam memperkuat peran musik sebagai bagian dari pengalaman pelanggan sekaligus elemen operasional yang dikelola secara profesional di ruang komersial.

Dengan lebih dari 200 anggota dan lebih dari 80.000 gerai di seluruh Indonesia, Aprindo memiliki posisi strategis dalam mendorong implementasi standar yang lebih baik di sektor ritel.

Pemanfaatan teknologi dari Velodiva menjadi salah satu langkah konkret untuk menghadirkan sistem yang lebih tertib dan terukur dalam penggunaan musik di seluruh jaringan anggota.

Ketua Umum Aprindo, Solihin, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas industri ritel secara menyeluruh.

"Ritel Indonesia terus berkembang, dan standar operasionalnya juga terus meningkat. Musik bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian dari pengalaman pelanggan yang perlu dikelola secara
profesional. Kerja sama ini menjadi bentuk dukungan nyata Aprindo kepada anggota dalam menjawab kebutuhan tersebut,” ungkap Solihin melalui keterangan resmi.

Solihin juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis teknologi dalam mendukung sistem pengelolaan yang lebih baik.

TAGS   Aprindo  Velodiva  Musik  ritel 
