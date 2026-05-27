APTISI dan SURGE Perkuat Ekosistem Digital PTS Lewat Internet Gratis & Platform AI

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menjalin kerja sama strategis dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE; IDX: WIFI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Auditorium Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Senayan, Jakarta.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem digital perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia dengan menghadirkan akses internet berkecepatan tinggi, penguatan layanan kampus digital, serta pengembangan platform pembelajaran berbasis Artificial Intelligence (AI).

Wakil Ketua APTISI sekaligus Rektor Unibang, Dr. Paristiyanti Nurwardani, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi solusi nyata bagi mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, selama ini komunikasi dengan dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia masih terbatas.

"Dengan adanya internet gratis yang diberikan melalui kerja sama dengan SURGE, kini APTISI memiliki satu basis data terpadu untuk pembelajaran, penelitian, penjaminan mutu, hingga pelatihan kepemimpinan," kata Paristiyanti, Selasa (26/5).

Dia melanjutkan, selama ini pihaknya tidak bisa menjangkau seluruhnya, tidak bisa sampai ke dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang merupakan anggota APTISI karena keterbatasan komunikasi.

Dengan adanya internet gratis di seluruh perguruan tinggi swasta, maka sekarang itu menjadi one single database. Baik itu untuk pembelajaran, penelitian, pengambilan masyarakat, penjaminan mutu, internal impact external, pelatihan yang tadi untuk kemimpinan, dan juga kegiatan good government university yang memang sudah kita canangkan bersama-sama.

"Jadi, sekarang itu kami one single database untuk APTISI," terangnya.

Dengan terkoneksi dengan semua anggota APTISI hal ini memungkinkan untuk menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan bagi pimpinan PTS di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.