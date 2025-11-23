Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Aqua Bayar Ratusan Juta ke PDAM, Sumber Airnya Kembali Dipertanyakan

Minggu, 23 November 2025 – 09:48 WIB
Aqua Bayar Ratusan Juta ke PDAM, Sumber Airnya Kembali Dipertanyakan - JPNN.COM
Air Aqua galon. Foto: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar Aqua membayar sekitar Rp 600 juta per bulan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Subang, mengundang sorotan publik.

Temuan yang mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan kerja sama kedua pihak.

Selama ini Aqua dikenal luas sebagai merek air minum dalam kemasan yang menggunakan sumber air pegunungan.

Baca Juga:

Namun, transaksi rutin dengan perusahaan air minum daerah memicu keraguan publik terhadap klaim tersebut dan menimbulkan perdebatan mengenai transparansi perusahaan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kesepakatan pembayaran antara Aqua dan PDAM telah berlangsung sejak 1994.

Pada masa itu, keduanya diketahui menggunakan sumber air dari lokasi yang sama.

Baca Juga:

Kini, meski sumber pengambilan Aqua telah berbeda, pembayaran tersebut tetap berjalan, sehingga menimbulkan pertanyaan baru mengenai dasar perjanjian tersebut.

Situasi ini dinilai sejumlah pengamat telah menciptakan ambiguitas yang membingungkan konsumen. 

Pembayaran ratusan juta rupiah dari Aqua ke PDAM memicu sorotan publik terkait konsistensi informasi sumber air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aqua  Pdam  Sumber air AMDK  air pegunungan 
BERITA AQUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp