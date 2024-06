AQUA Elektronik Beri Apresiasi Kepada Mitra ASC di Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik menggelar Authorized Service Center (ASC) Gathering, yang diikuti perwakilan mitra ASC dari seluruh Indonesia, untuk berbagi informasi terbaru.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para Authorized Service Center (ASC) atas kontribusi dan kerja samanya. Kegiatan ini adalah wujud nyata AQUA Elektronik untuk senantiasa berkembang bersama dengan rekan ASC, agar tetap mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan",” ujar President Director AQUA Elektronik Indonesia Kenji Sadayuki, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (5/6).

Pada acara tersebut, AQUA Elektronik membagikan informasi terbaru mengenai beberapa strategi operasional.

Tidak hanya itu, para peserta juga diberikan kesempatan menyampaikan kendala operasional yang terjadi di area masing-masing, sehingga didapatkan solusi terbaik.

Sebagai wujud apresiasi, AQUA Elektronik memberikan penghargaan kepada para mitra ASC yang telah mampu memberikan layanan terbaik dari beberapa kategori seperti Best Service Speed, Best Customer Satisfaction, dan Best Best Repair Skill.

Head of Service and Sparepart Department Fajar M. Maolani menambahkan mitra ASC adalah salah satu bagian terpenting dalam bisnis AQUA Elektronik.

"Pada gathering ini kami juga memberikan penghargaan kepada Authorize Service Center yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam hal memberikan layanan yang cepat dan efisien."

"Selain itu, memiliki komitmen tinggi terhadap kepuasaan pelanggan, serta memiliki keahlian tinggi dalam faktor perbaikan produk,” tambah Fajar. (rdo/jpnn)