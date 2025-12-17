AQUA Elektronik Gandeng Tianlala Hadirkan Program Promo Akhir Tahun

Rabu, 17 Desember 2025 – 22:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik berkolaborasi dengan brand gaya hidup Tianlala, menghadirkan program promosi bertajuk “Tianlala x AQUA Scratch & Win”.

Program memberi kesempatan konsumen mendapatkan hadiah langsung setiap pembelian produk Tianlala di seluruh Indonesia hingga 31 Desember 2025.

Melalui kolaborasi itu, kedua brand menghadirkan pengalaman belanja yang lebih menarik sekaligus memberi nilai tambah bagi pelanggan.

Setiap transaksi pembelian produk Tianlala berhak mendapatkan kupon gosok berisi beragam hadiah, mulai dari produk gratis Tianlala Milky Mango dan voucher belanja Tianlala hingga Rp500.000.

Kemudian, voucher potongan pembelian produk AQUA Elektronik hingga Rp200.000, produk kecantikan seperti lipstik YSL, hingga hadiah utama berupa AC, kulkas, dan freezer dari AQUA Elektronik.

Proses klaim hadiah dirancang sederhana. Konsumen cukup menunjukkan struk pembelian produk Tianlala dan kartu gosok pemenang kepada staf toko Tianlala, tanpa mekanisme tambahan.

Sales Director AQUA Elektronik, Duan Shengbao, mengatakan kolaborasi ini merupakan bentuk inovasi pemasaran yang saling menguntungkan.

Menurutnya, program Scratch & Win diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan, sekaligus memperkuat keterhubungan brand AQUA Elektronik dengan pasar lebih luas.