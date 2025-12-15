Aqua Elektronik Tumbuh 20% saat Industri Lesu, Berkat Strategi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah lesunya industri elektronik rumah tangga (home appliances) sepanjang tahun 2025, Aqua Elektronik mencatatkan kinerja positif.

Perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan penjualan dua digit, berbeda dengan tren pasar yang sedang menurun.

Berdasarkan data internal perusahaan, industri elektronik secara umum mengalami kontraksi yang cukup signifikan pada tahun ini.

Namun, strategi yang diterapkan perusahaan terbukti mampu menjaga stabilitas bisnis.

Sales Director Aqua Elektronik Indonesia, Duan Shengbao mengungkapkan penurunan terjadi di hampir seluruh kategori produk elektronik di pasar Indonesia.

"Jadi kalau kita lihat secara market di Indonesia sebenarnya untuk produk home appliances dari data yang kami punya, yang kita dapatkan, hampir semua kategori itu mengalami penurunan," kata Duan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Data tersebut merinci penurunan spesifik di beberapa sektor utama.

Kategori mesin cuci dan kulkas (refrigerator) tercatat mengalami penurunan sekitar 4 hingga 7 persen.