Aqua Gelar Pelatihan Skill Digital & Dakwah ke Ratusan Mahasiswa di Banten

jpnn.com, SERANG - Perusahaan air minum dalam kemasan Aqua menggelar kegiatan Ramadan Skills Upgrading bagi mahasiswa di Multifunction Hall kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 mahasiswa dari berbagai program studi. Para peserta mendapatkan pembekalan berbagai keterampilan, mulai dari public speaking, digital marketing, hingga produksi konten audio visual.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Rektor UIN Banten Muhammad Ishom dan dihadiri sejumlah pimpinan kampus, termasuk Kepala Biro AUPK serta Wakil Rektor II.

Ishom mengatakan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum meningkatkan ibadah, tetapi juga kesempatan memperkaya wawasan serta meningkatkan kapasitas diri.

Menurutnya, turunnya Al-Qur’an pada Ramadan seharusnya menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus menambah ilmu pengetahuan dan memperbaiki kualitas diri.

“Bulan Ramadan seharusnya membuat wawasan kita bertambah seiring turunnya Al-Qur’an sebagai petunjuk. Jika kapasitas diri tidak meningkat, maka kita belum merasakan makna Ramadan yang sejatinya,” ujar Ishom.

Dia berharap kegiatan pelatihan tersebut dapat memberikan bekal keterampilan baru bagi mahasiswa sehingga mampu menghadapi tantangan dunia kerja di era digital.

Pada sesi pertama pelatihan, mahasiswa mendapatkan materi mengenai public speaking yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Arif Fahruddin.