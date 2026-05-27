AQUA Hadirkan Kulkas Premium, Andalkan Teknologi Higienis dan Irit Listrik

Rabu, 27 Mei 2026 – 12:57 WIB
Kulkas premium terbaru dari AQUA Elektronik. Foto: aqua

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan kulkas di rumah kini bukan lagi sekadar menyimpan makanan. Perangkat mulai bertransformasi menjadi bagian penting dari gaya hidup modern yang mengutamakan kepraktisan, kesehatan, hingga efisiensi energi.

Melihat tren tersebut, AQUA Elektronik memperkenalkan kulkas premium side-by-side AQR-CSE696RSV(SL), yang dibekali teknologi higienis serta konsumsi daya rendah.

Kulkas hadir dengan kapasitas besar mencapai 618 liter yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern.

Ruang penyimpanannya dibuat fleksibel, sehingga memudahkan pengguna mengatur bahan makanan harian maupun stok mingguan.

Trainer Product Refrigerator AQUA Elektronik Indonesia, Lidia Ivonne mengatakan kebutuhan rumah tangga terus berkembang, sehingga konsumen kini membutuhkan kulkas yang tidak hanya besar, tetapi juga pintar dan higienis.

Menurut dia, fitur Smart Ice & Water Dispenser menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan.

Pengguna bisa menikmati air dingin dan es batu tanpa perlu membuka pintu kulkas, sehingga suhu di dalam tetap stabil dan penggunaan energi lebih efisien.

Menariknya lagi, sistem pembuatan es batu otomatis pada kulkas dapat diatur langsung melalui aplikasi smartphone.

