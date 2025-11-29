AQUA Jadi Partner Hidrasi TMII, Wujudkan Pariwisata yang Sehat dan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan AQUA menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat upaya pelestarian budaya serta mendorong praktik wisata yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Kolaborasi ini mencakup penyediaan hidrasi sehat bagi pengunjung TMII oleh AQUA, sekaligus peningkatan edukasi dan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah plastik di kawasan TMII.

Sebagai bagian dari kemitraan strategis ini, TMII dan AQUA menghadirkan ekosistem pengumpulan dan pengelolaan sampah plastik pascakonsumsi berupa 2 unit reverse vending machine (RVM) yang merupakan mesin otomatis yang menerima kemasan botol plastik pascakonsumsi untuk didaur ulang, 1 unit waste station (WS), dan sejumlah dropbox di kawasan TMII.

Bersama dengan Rekosistem dan Plasticpay, AQUA dan TMII memastikan seluruh sampah botol plastik pascakonsumsi di kawasan TMII masuk kedalam sistem daur ulang AQUA dengan mengedepankan pendekatan ekonomi sirkular. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah yang terus mendorong pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan.

Membuka peresmian kemitraan strategis TMII dan AQUA, Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kementerian Pariwisata Itok Parikesit menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi ini.

“Hadirnya kolaborasi ini memiliki signifikansi strategis. TMII, sebagai representasi keberagaman dan identitas bangsa, membawa mandat pelestarian budaya. Sementara AQUA, dengan pengalaman lebih dari lima dekade, memiliki rekam jejak kuat dalam keberlanjutan dan edukasi lingkungan. Kemitraan ini menunjukkan bagaimana pengelola destinasi dan industri dapat berkolaborasi dalam satu visi yaitu merawat budaya sekaligus menjaga lingkungan. Inisiatif ini juga sejalan dengan program Gerakan Wisata Bersih yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan kualitas destinasi yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Harapan kami, kolaborasi TMII dan AQUA ini terus berkembang menjadi model ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Itok.

Vice President General Secretary AQUA Vera Galuh Sugijanto turut mempertegas komitmen AQUA dalam mendorong pariwisata berkelanjutan.

“AQUA adalah brand air minum dalam kemasan yang lahir dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia selama lebih dari lima dekade. Dari perjalanan panjang tersebut, kami belajar bahwa kelestarian lingkungan selalu berjalan seiring dengan kualitas hidrasi yang kami hadirkan setiap hari. Karena itu, komitmen kami tidak hanya pada penyediaan hidrasi sehat, tetapi juga pada upaya pelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah plastik. Kami bangga dapat menjalankan kolaborasi strategis dengan TMII untuk pelestarian warisan budaya bangsa Indonesia serta mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Tentunya upaya ini sejalan dengan Gerakan Wisata Bersih yang diluncurkan Kementerian Pariwisata. Kami berharap upaya kolaboratif bisa menghadirkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas, bersih, dan relevan dengan nilai keberlanjutan,” kata Vera.