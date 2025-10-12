AQUA Kobarkan Semangat Timnas Lewat Digital Art Kolaborasi Seniman Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu milestone penting dalam sejarah sepak bola nasional.

Tak heran perjuangan Garuda Squad di kualifikasi ini menjadi sorotan publik, karena seluruh masyarakat berharap Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Sebagai official mineral water Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia, AQUA mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan penuh bagi Garuda Squad pada laga penting melawan Irak, 12 Oktober 2025 mendatang.

Baca Juga: AQUA Yonex Sunrise Kejurkot PBSI Jakarta Selatan Mendukung Regenerasi

AQUA juga turut menyemangati perjuangan para pemain Garuda di lapangan melalui kolaborasi kreatif dengan seniman kebanggaan Indonesia Bernhard Suryaningrat yang lebih dikenal dengan Hardthirteen.

Kolaborasi ini menghadirkan karya digital art yang merepresentasikan semangat perjuangan (passion) Garuda Squad, kebersamaan dan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Karya ini tidak hanya menjadi ekspresi seni, tetapi juga simbol dukungan kolektif seluruh bangsa Indonesia untuk para pemain Garuda yang berjuang di lapangan hijau.

Karya digital art ini akan ditampilkan di sejumlah megatron ikonik, seperti di kawasan Gunawarman, BEJ IDX, dan Senayan City, Jakarta untuk mengobarkan semangat masyarakat menjelang laga Timnas. Tak hanya itu, para pendukung juga diajak berpartisipasi dengan membagikan digital art ini melalui media sosial selama periode kualifikasi Piala Dunia 2026, sebagai wujud dukungan bersama untuk Garuda.

“Bagi kami, perjuangan Timnas Indonesia hingga saat ini adalah simbol ketekunan dan semangat pantang menyerah. Ini adalah sejarah yang sedang ditulis. AQUA hadir bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidrasi para pemain, tetapi juga mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi Timnas Indonesia,” kata Head of Brand AQUA Rahman Riza.