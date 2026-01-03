Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Aqua Konsisten Kurangi Sampah Plastik dengan Penggunaan Galon Guna Ulang PET

Sabtu, 03 Januari 2026 – 19:09 WIB
Penggunaan galon guna ulang PET dinilai jauh lebih ramah lingkungan dibanding galon sekali pakai pakai. ilustrasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan galon guna ulang PET dinilai jauh lebih ramah lingkungan dibanding galon sekali pakai pakai.

Galon guna ulang mampu menekan timbulan sampah plastik, menurunkan emisi karbon, dan mendukung ekonomi sirkular.

Pemakaian galon jenis ini menjadi strategi Aqua dalam mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan industri air minum dalam kemasan (AMDK).

Data terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN KLHK), 2024 Indonesia menghasilkan sekitar 34,63 juta ton timbulan sampah, termasuk 9,9 juta ton sampah plastik yang menyumbang tekanan besar terhadap TPA dan ekosistem lingkungan.

"Memakai galon guna ulang bisa mengurangi sampah kemasan sekali pakai hingga 316 ton setiap tahun," kata Kepala Klaster Kajian Pembangunan Berkelanjutan Daya Makara Universitas Indonesia (DMUI) Bisuk Abraham Sisungkunon.

Pernyataan itu didasari pada riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEB UI, bahwa tanpa adanya kemasan galon guna ulang, 7 dari 10 konsumen akan memakai kemasan sekali pakai. Dengan demikian, hal ini akan berpotensi meningkatkan timbulan sampah kemasan sekali pakai hingga 770.000 ton per tahun.

"Akibatnya, emisi sampah plastik akan bertambah hingga 1.655.500 ton per tahun," kata peneliti ekonomi lingkungan, LPEM UI ini.

Dia melanjutkan, dunia internasional yang saat ini tengah berupaya menekan volume sampah plastik yang kian menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mencemari ekosistem. Galon guna ulang dirancang untuk dipakai berulang kali sehingga menekan timbulan sampah plastik dengan signifikan.

