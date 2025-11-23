AQUA Meluncurkan Freezer Profesional Baru, Tahan 150 Jam Tanpa Listrik

Minggu, 23 November 2025 – 10:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik memperkenalkan Cold Chain AQF-755EC, freezer profesional terbaru yang dirancang untuk menjawab kebutuhan industri.

Kehadirannya menjadi jawaban atas meningkatnya permintaan teknologi cold chain yang lebih modern, hemat energi, dan tahan terhadap kondisi operasional ekstrem.

“Cold Chain AQF-755EC hadir sebagai solusi bagi pelaku bisnis yang membutuhkan mesin pembeku lebih bertenaga, efisien, dan aman,” kata Head of Product Cold Chain AQUA Elektronik Indonesia Ferdiansyah, dalam keterangannya, Minggu (23/11).

Dia menegaskan teknologi 5S Cooling System dan kemampuan retensi dingin hingga 150 jam, membuat freezer siap menjaga kualitas produk dalam kondisi apa pun.

Pendinginan Cepat, Stabil, dan Merata

Freezer berkapasitas 706 liter itu dipersenjatai teknologi 5S Cooling System yang mengedepankan Speed, Strong, Stability, Safety, dan Smart Cooling.

Sistem memastikan sirkulasi dingin merata dari seluruh sisi ruang penyimpanan, sehingga suhu tetap konsisten meski ruang penuh.

Tidak hanya itu, AQF-755EC dibekali fitur Super Freezing yang mampu menurunkan suhu lebih cepat dengan kemampuan pembekuan hingga 65 kg dalam 24 jam.