JPNN.com - Ekonomi - Industri

AQUA Raih Predikat sebagai 'Produk AMDK Pelestari Kawasan Sumber Air Pegunungan'

Rabu, 26 November 2025 – 09:44 WIB
AQUA, pionir Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia meraih penghargaan Produk AMDK Pelestari Kawasan Sumber Air Pegunungan. Foto pabrik Aqua: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - AQUA, pionir Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia meraih penghargaan “Produk AMDK Pelestari Kawasan Sumber Air Pegunungan” pada ajang Detikcom Awards 2025.

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi AQUA dalam menjaga kelestarian kawasan sumber air pegunungan melalui program konservasi yang terintegrasi dan inovasi berkelanjutan.

Corporate Communications Director AQUA Arif Mujahidin menyampaikan sebagai merek yang telah hadir lebih dari 50 tahun, AQUA memandang keberlanjutan bukan sekadar tanggung jawab.

Namun, bagian dari komitmen perusahaan yang diwujudkan melalui tiga pilar utama, yaitu Perlindungan Sumber Daya Air, Pengurangan Emisi Karbon, serta Inovasi Kemasan dan Pengelolaan Sampah.

“Kami sangat menghargai apresiasi ini karena menegaskan bahwa AQUA adalah satu-satunya perusahaan air mineral yang bersumber dari 19 pegunungan terpilih dan terbukti berkomitmen untuk melakukan konservasi mulai dari daerah tangkapan air pegunungan hingga pabrik dimana kami beroperasi," kata Arif dikutip, Rabu (26/11).

Selain itu, lanjut dia, penghargaan ini menjadi momentum inspiratif tentang tanggung jawab lingkungan dan sosial yang telah kami jalankan sejak 1993 melalui program ‘AQUA Peduli’ dan akan terus kami lakukan demi memastikan keberlanjutan bagi lingkungan, masyarakat, dan bisnis.

Sumber Air yang Terlindungi

AQUA menggunakan air dari akuifer dalam, bukan dari permukaan atau air tanah dangkal. 

