AQUA Temani Ramadan Warga Jakarta dari Halte Transjakarta Sampai Istiqlal

jpnn.com, JAKARTA - Ramadan selalu menjadi momen yang menghadirkan kebersamaan di berbagai sudut kota. Mulai dari berbagi takjil di jalan, berkumpul di masjid, hingga ngabuburit bersama komunitas.

Di Jakarta, semangat kebersamaan itu juga terlihat dari berbagai kegiatan yang digelar AQUA melalui program #TemanAdemRamadan, mulai dari pembagian takjil di halte Transjakarta hingga kajian keagamaan di Masjid Istiqlal.

Pembagian takjil berlangsung di Halte Senayan–ASEAN dan Thamrin–Tosari itu ramai diperbincangkan di media sosial dengan banyak pengguna menyampaikan apresiasi atas aksi berbagi tersebut.

Pembagian takjil berupa air minum botol dilakukan setiap hari menjelang waktu berbuka untuk para pengguna transportasi publik yang masih berada di perjalanan.

Program berbagi takjil tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan yang digelar Aqua di berbagai ruang publik Ibu Kota.

Selain di halte Transjakarta, Aqua juga mengadakan kegiatan kajian Ramadan di Masjid Istiqlal yang menghadirkan jamaah dari berbagai kalangan untuk memperdalam pemahaman keagamaan selama bulan suci.

Kajian yang dihadiri lebih sekitar 50 ribu jamaah ini menghadirkan penceramah Ustaz Muhammad Assad.

Ustaz Muhammad menyinggung pentingnya memenuhi kebutuhan cairan harian agar ibadah Ramadan dapat dijalani dengan lebih optimal.