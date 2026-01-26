Ara Ajisiwi Janjikan Film Musikal Lutung Kasarung yang Interaktif dan Kekinian

jpnn.com, BANDUNG - Film musikal Lutung Kasarung segera menyapa Kota Bandung. Mengambil latar Kerajaan Pasir Batang, Lutung Kasarung mengisahkan tentang seekor monyet ajaib yang menolong Putri Purbasari, ketika sang kakak, Purbararang, berusaha merebut tahta dan menghapuskan hak Purbasari sebagai putri mahkota.

Lutung Kasarung dipentaskan di Serhaya Hall, Bandung pada 7 - 8 Februari 2026 dan siap menyapa penonton lintas generasi dengan cerita penuh nilai dan visual yang memikat.

Hadir dalam format musikal panggung, Lutung Kasarung menghidupkan kembali kisah legenda nusantara asal Jawa Baat dalam balutan seni pertunjukan modern yang segar dan menghibur, tanpa meninggalkan akar budayanya.

Pertunjukan ini menghadirkan bintang-bintang muda berbakat seperti Gerry Gerardo, Nala Amrytha, Ara Ajisiwi, dan Uli Herdi. Diproduksi oleh EKI Dance Company, musikal ini meramu unsur tari, musik, dan teater dalam gaya kekinian yang akrab bagi generasi sekarang.

Bukan hanya menyuguhkan pertunjukan penuh warna, Musikal Lutung Kasarung juga membawa pesan moral tentang kesetiaan, keberaniaan, dan cinta yang tulus.

Ara Ajisiwi pemeran Purbararang yang juga sutradara menuturkan, musikal ini akan tampil secara komunikatif. Penonton bakal diajak berinteraksi dan masuk dalam bagian cerita.

Menurutnya, Lutung Kasarung erai kaitannya dengan Jawa Barat. Maka dari itu, ia antusias untuk bisa menampilkan musikal di hadapan penonton Bandung.

"Aku nggak sabar berbagi energi dengan warga Jawa Barat. Pasti ada perubahan nih bawa aktor Jakarta ini jadi so' sunda. Mohon maaf kalau nggal total tapi akan dimaksimalkan," kata Ara dalam konferensi pers di Kota Bandung, Senin (26/1/2026).