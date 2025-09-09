Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Arab Saudi Bikin Kejutan di FIFA Matchday, Ancaman Bagi Timnas Indonesia

Selasa, 09 September 2025 – 13:49 WIB
Arab Saudi Bikin Kejutan di FIFA Matchday, Ancaman Bagi Timnas Indonesia - JPNN.COM
Arab Saudi saat berlaga pada ajang putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta melawan Indonesia. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - Arab Saudi menjadi lawan yang patut diwaspadai Timnas Indonesia pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Tim berjuluk Green Falcons mempersiapkan diri dengan matang untuk kembali tampil di ajang empat tahunan itu.

Skuad asuhan Herve Renard bahkan  memetik dua hasil positif pada laga persahabatan sepanjang September.

Baca Juga:

Kejutan Arab Saudi

Salem Al-Dawsari dan kolega sukses meraih kemenangan 2-1 atas Makedonia Utara.

Hasil tersebut terbilang mengejutkan mengingat lawan dalam performa apik di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, dengan status belum terkalahkan.

Pada pertandingan berikutnya, Arab Saudi juga mampu menahan imbang Republik Ceko dengan skor 1-1.

Baca Juga:

Hasil ini kemudian menjadi salah satu tolok ukur Arab Saudi menjelang menghadapi Timnas Indonesia pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ancaman Bagi Timnas Indonesia

Arab Saudi memang sempat menyerah 0-2 dari Indonesia di Jakarta dan imbang 1-1 di Jeddah pada putaran ketiga lalu.

Arab Saudi menjadi lawan yang patut diwaspadai Timnas Indonesia pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arab Saudi  Timnas Indonesia  FIFA Matchday  kualifikasi Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
BERITA ARAB SAUDI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp