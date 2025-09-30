Arab Saudi Hadapi Situasi Rumit Menjelang Duel Kontra Timnas Indonesia

Selasa, 30 September 2025 – 06:20 WIB

jpnn.com - Arab Saudi tengah menghadapi situasi yang tak sepenuhnya ideal menjelang duel kontra Timnas Indonesia pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung pada 9 Oktober, dengan Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah, sebelum mereka melanjutkan laga kedua melawan Irak pada 15 Oktober.

Sebanyak 27 pemain dipanggil oleh Pelatih Arab Saudi Herve Renard untuk menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kondisi Kapten Arab Saudi Masih Tanda Tanya

Namun, ada situasi yang membuat publik bertanya-tanya soal kesiapan penuh The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi-.

Melansir Arriyadiyah, kapten tim sekaligus bintang Al Hilal Salem Al Dawsari diketahui mengalami masalah pada panggulnya.

Al Dawsari bahkan absen saat Al Hilal menang 3-2 atas Nasaf di Liga Champions Asia.

Meski masih masuk daftar panggil, pemain yang pernah dipinjamkan ke Villarreal itu harus menjalani terapi pemulihan di klinik khusus sebelum bergabung dengan rekan-rekannya di pemusatan latihan pada awal Oktober.

Situasi ini membuat perhatian publik Arab Saudi tertuju pada kondisi sang kapten. Pasalnya, Al Dawsari beberapa kali juga terpaksa menepi, termasuk saat FIFA Matchday September lalu melawan Makedonia Utara.