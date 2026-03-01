Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Arah Angin Berubah, Lamborghini Memilih Fokus Pengembangan ke Teknologi Hybrid

Minggu, 01 Maret 2026 – 11:14 WIB
Arah Angin Berubah, Lamborghini Memilih Fokus Pengembangan ke Teknologi Hybrid - JPNN.COM
Lamborghini Urus SE PHEV tampil di Beijing Auto Show 2024. Foto: Lamborghini

jpnn.com - Di tengah gegap gempita elektrifikasi, Lamborghini harus menarik napas panjang, dengan memilih menunda proyek mobil listrik murninya dan memusatkan perhatian pada teknologi hybrid.

Padahal sebelumnya, Lamborghini sempat memberi harapan lewat konsep Lanzador yang digadang-gadang menjadi cikal bakal mobil listrik pertama mereka.

Namun, setelah melalui evaluasi mendalam, arah angin berubah. Pasar berbicara lain.

Baca Juga:

CEO Lamborghini, Stephan Winkelmann, tak menampik bahwa karakter mesin pembakaran internal dan sensasi mekanis yang liar masih menjadi roh utama setiap produknya.

Bagi para pelanggan setia di segmen supercar, suara mesin dan getaran khas dianggap bukan sekadar fitur, melainkan identitas.

Minat terhadap mobil listrik penuh, menurut Stephan Winkelmann, masih sangat minim di kelas ini.

Baca Juga:

Alih-alih memaksakan diri, Lamborghini kini mempercepat pengembangan model plug-in hybrid (PHEV).

Formula tersebut memadukan mesin bensin dengan motor listrik, menghadirkan kombinasi performa buas sekaligus efisiensi emisi yang lebih baik.

Di tengah gegap gempita elektrifikasi, Lamborghini menarik napas panjang dengan memilih menunda proyek mobil listriknya dan memusatkan perhatian ke hybrid

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lamborghini  Lamborghini Urus  teknologi hybrid  lamborghini urus hybrid 
BERITA LAMBORGHINI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp