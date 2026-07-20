Arahan Presiden Prabowo, Kemendikdasmen Membangun 500 SNT Hingga 2029, Apa Itu?

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

SNT dihadirkan untuk mengatasi ketimpangan capaian mutu satuan pendidikan di jenjang SMP maupun SMA.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya tahun ini menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun secara bertahap SNT di 500 kabupaten/kota hingga 2029.

“SNT juga diselenggarakan mengikuti arahan Bapak Presiden yang sangat jelas, yang di dalamnya pemerintah menyiapkan 500 layanan SNT secara bertahap sampai dengan tahun 2029,” kata Mendikdasmen Mu'ti dalam kegiatan Taklimat Media Program Sekolah Nasional Terintegrasi di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat pada Senin (20/7).

Lebih lanjut, Mu'ti menjelaskan pemerataan mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah, menyusul masih rendahnya jumlah kecamatan yang memiliki jenjang SMP dan SMA dengan kualitas pendidikan yang baik.

“Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 30 Juni 2025 dan Rapor Pendidikan 2025, baru 263 dari 7.288 kecamatan atau sekitar 4 persen yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian baik, yakni terakreditasi A serta memiliki skor capaian literasi dan numerasi di atas 75,” kata Mu'ti.

Data tersebut, kata dia, bukan untuk memberikan label negatif kepada sekolah, guru, maupun pemerintah daerah, namun justru menjadi pengingat masih terdapat kesenjangan kualitas layanan pendidikan yang perlu diatasi secara bersama-sama.

“Data tersebut bukan untuk memberi label negatif kepada sekolah, guru, atau daerah. Data tersebut merupakan pengingat bahwa kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan bermutu masih belum sama,” ujarnya.