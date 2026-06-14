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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Arbeloa Dikabarkan akan Gabung Fulham Menggantikan Marco Silva

Minggu, 14 Juni 2026 – 09:55 WIB
Arbeloa Dikabarkan akan Gabung Fulham Menggantikan Marco Silva - JPNN.COM
Alvaro Arbeloa, (Antara/X/FabrizioRomano)

jpnn.com - JAKARTA - Klub Liga Inggris Fulham dikabarkan telah menemukan sosok pelatih baru pengganti Marco Silva yang meninggalkan Craven Cottage.

Silva mengakhiri masa baktinya selama lima tahun bersama Fulham setelah menerima tawaran melatih raksasa Portugal, Benfica.

Kepindahan Silva terjadi setelah Benfica kehilangan Jose Mourinho yang memilih kembali ke Real Madrid.

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Fulham dikabarkan tinggal selangkah lagi mendatangkan Alvaro Arbeloa untuk menggantikan Marco Silva.

Arbeloa, yang kini berusia 43 tahun, menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menangani klub asal London Barat tersebut.

Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano pada Minggu (14/6), Alvaro Arbeloa sedang dalam negosiasi akhir untuk melatih Fulham. Alvaro Arbeloa sangat terbuka untuk menerima posisi tersebut dan sangat tertarik untuk melatih di Liga Inggris.

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Karier kepelatihan Arbeloa seluruhnya dijalani bersama Real Madrid. Dia memulai karier kepelatihannya dari tim akademi sebelum mendapat kesempatan menangani tim utama sebagai interim pada akhir musim lalu.

Arbeloa menggantikan Xabi Alonso yang meninggalkan Madrid di tengah musim sebelum menerima tawaran sebagai pelatih Chelsea.

Alvaro Arbeloa dikabarkan akan bergabung dengan Fulham menggantikan Marco Silva sebagai pelatih.

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TAGS   Alvaro Arbeloa  fulham  Marco Silva  Liga Inggris  Pelatih 
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