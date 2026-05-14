Arbeloa Kaget Real Madrid Disebut Sudah Berada di Titik Terendah

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa kaget mendengar bahwa timnya disebut sudah berada di titik terendah. Dia pun menyatakan bahwa Real Madrid tidak sedang berada di titik terendah, meski kembali gagal meraih gelar domestik pada dua musim terakhir.

“Saya terkejut mendengar kami disebut sudah berada di titik terendah. Kalau begitu, klub lain berada di posisi apa? Kami tidak pernah sampai 50 tahun tanpa memenangkan apa pun,” kata Arbeloa dikutip dari laman klub, Kamis (14/5).

Real Madrid dipastikan gagal mempertahankan peluang juara Liga Spanyol 2025/2026 setelah kalah 0-2 dari Barcelona pada laga El Clasico, Senin (11/5). Hasil itu sekaligus memastikan Barcelona meraih gelar juara Liga Spanyol dua musim beruntun.

Real Madrid hanya dapat mengunci posisi runner-up klasemen. Peringkat skuad berjuluk Los Blancos itu pun tidak akan tergeser, bahkan seandainya kalah dari tim degradasi Real Oviedo pada laga Jumat (15/5) dini hari WIB.

Tekanan terhadap Arbeloa pun diyakini meningkat setelah El Real hanya meraih dua kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Meski demikian, Arbeloa menilai situasi klub masih jauh dari kata krisis.

"Real Madrid berada di level ini karena standar yang sangat tinggi. Saya tidak akan berani mengatakan Real Madrid tidak akan memenangkan apa pun musim depan," ujar mantan bek Timnas Spanyol, itu.

Arbeloa juga meyakini bahwa skuad Real Madrid akan lebih kompetitif pada musim depan. "Kami akan memiliki skuad yang lebih kuat,” katanya.

Menurut Arbeloa, kegagalan musim ini merupakan bagian dari dinamika sepak bola. “Ini olahraga, tidak ada klub yang memenangkan Liga Champions atau La Liga setiap tahun," tutur dia.