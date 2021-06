Archer Aviation Meluncurkan Taksi Terbang Pertama Bernama Maker

jpnn.com - Archer Aviation akhirnya meluncurkan taksi terbang bertenaga listrik pertamanya, Maker, usai menuntaskan uji coba kelaiakan yang cukup panjang.

Debut taksi terbang Archer Maker dipentaskan di hanggar menggunakan teknologi XR untuk mensimulasikan perjalanan.

Pesawat Archer belum dapat diterbangkan secara komersial.

"Archer mengharapkan peluncuran komersial Maker pada 2024 di Los Angeles dan Miami, dan sedang dalam proses sertifikasi pesawat empat penumpang yang diujicobakan dengan Administrasi Penerbangan Federal (FAA)," kata salah satu pendiri dan co-CEO Brett Adcock.

"Tujuan kami yang sebenarnya adalah untuk membuat solusi transportasi massal di dalam dan sekitar kota."

Taksi dapat terbang dengan kecepatan 150 mil per jam (240 km per jam) untuk jarak hingga 60 mil (100 km) dengan harga mulai antara USD 3 dan USD 4 per mil untuk satu penumpang.

Para ahli memperkirakan pasar eVTOL bernilai miliaran selama dekade berikutnya.

"Kami dapat mengesahkan teknologi baru seperti eVTOL melalui peraturan yang ada. Kami dapat mengeluarkan persyaratan khusus atau persyaratan tambahan, tergantung pada jenis proyek," kata pihak FAA. (reuters/ant/jpnn)