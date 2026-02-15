Ardana Cikal Darmawulan Siap Mengguncang SEA Boulder League 2026

jpnn.com - Atlet panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Darmawulan bertekad tampil maksimal saat berlaga pada SEA Boulder League 2026.

Motivasi atlet kelahiran 8 September 2010 itu kian tinggi setelah sukses meraih medali emas nomor lead climbing putra pada SEA Games 2025.

"SEA Games 2025 menjadi awal dari pencapaian besar yang ingin saya raih, yaitu Kejuaraan Dunia, Kejuaraan Asia, hingga Olimpiade," ujar Cikal.

Pada ajang SEA Boulder League 2026, Cikal dijadwalkan bersaing dengan wakil Thailand, Auswin Aueareechit, yang juga merupakan peraih medali emas nomor bouldering putra.

Prestasi yang diraih Cikal diharapkan mampu memotivasi generasi muda Indonesia untuk menekuni cabang panjat tebing, khususnya nomor lead climbing.

"Kompetisi seperti ini di Indonesia sangat penting, bukan hanya untuk perkembangan saya, tetapi juga bagi para atlet dan komunitas," ungkap Cikal.

SEA Boulder League 2026 rencananya digelar di Boulder Planet Indonesia mulai Sabtu (14/2/2026) hingga Minggu (15/2/2026).

Ajang tersebut bakal diikuti sekitar 180 atlet putra dan putri dari 13 negara.