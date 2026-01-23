Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Film

Ardhito Pramono Tampil Beda di Film Gudang Merica

Kamis, 16 April 2026 – 04:13 WIB
Konferensi pers film Gudang Merica di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono membintangi film horor komedi berjudul Gudang Merica.

Dalam film tersebut, dia memerankan karakter bernama Razi, seorang yang polos dan tidak memiliki banyak teman.

“Di sini karakter Razi adalah salah satu orang yang ingin belajar. Menariknya, Razi merupakan sosok yang polos dan tidak punya banyak teman, tetapi sangat berbakti kepada orang tuanya.”

Pelantun lagu The Bitterlove itu mengakui karakter yang diperankannya cukup kontras dengan dirinya di dunia nyata.

Terutama dalam hal gaya penampilan maupun penataan rambut.

Sebab, tokoh Razi ditampilkan agak “katro” dengan rambut belah tengah.

“Perbedaan antara karakter Razi dan Ardhito cukup jauh. Razi agak katro, sedangkan Ardhito lumayan keren,” ucapnya sambil tertawa.

“Itu dari sisi Razi, perkembangan karakternya juga terlihat dari gaya yang sangat berbeda, termasuk rambutnya,” sambungnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ardhito Pramono  film Gudang Merica  film horor  film 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp