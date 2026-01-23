Ardhito Pramono Tampil Beda di Film Gudang Merica

Kamis, 16 April 2026 – 04:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono membintangi film horor komedi berjudul Gudang Merica.

Dalam film tersebut, dia memerankan karakter bernama Razi, seorang yang polos dan tidak memiliki banyak teman.

“Di sini karakter Razi adalah salah satu orang yang ingin belajar. Menariknya, Razi merupakan sosok yang polos dan tidak punya banyak teman, tetapi sangat berbakti kepada orang tuanya.”

Pelantun lagu The Bitterlove itu mengakui karakter yang diperankannya cukup kontras dengan dirinya di dunia nyata.

Terutama dalam hal gaya penampilan maupun penataan rambut.

Sebab, tokoh Razi ditampilkan agak “katro” dengan rambut belah tengah.

“Perbedaan antara karakter Razi dan Ardhito cukup jauh. Razi agak katro, sedangkan Ardhito lumayan keren,” ucapnya sambil tertawa.

“Itu dari sisi Razi, perkembangan karakternya juga terlihat dari gaya yang sangat berbeda, termasuk rambutnya,” sambungnya.