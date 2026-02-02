Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Arema FC Angkat Suara, Ini Alasan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Dipilih

Senin, 02 Februari 2026 – 06:14 WIB
Arema FC Angkat Suara, Ini Alasan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Dipilih - JPNN.COM
Arema FC resmi meminjam Hansamu Yama Pranata (kiri) dan Rio Fahmi (kanan) dari Persija Jakarta. Foto: Arema.

jpnn.com - Arema FC resmi menambah kekuatan untuk mengarungi putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Singo Edan mengamankan dua pemain Persija Jakarta Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata dengan skema peminjaman hingga akhir musim.

Masuknya dua nama tersebut bukan keputusan spontan.

Baca Juga:

Manajemen Arema FC lebih dahulu melakukan kajian bersama tim pelatih untuk memetakan kebutuhan skuad, khususnya di sektor pertahanan yang dinilai perlu tambahan opsi berkualitas.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menegaskan bahwa perekrutan Rio Fahmi dan Hansamu Yama sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan teknis tim, bukan faktor lain di luar lapangan.

"Perekrutan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata merupakan hasil evaluasi kami bersama jajaran pelatih."

Baca Juga:

"Arema FC membutuhkan tambahan kualitas dan kedalaman skuad untuk menghadapi sisa kompetisi, dan kedua pemain ini dinilai sesuai dengan kebutuhan tersebut," ucap Yusrinal.

Kesepakatan peminjaman tersebut tercapai setelah terjalin komunikasi intens antara manajemen Arema FC dan Persija Jakarta.

Arema FC resmi meminjam Rio Fahmi dan Hansamu Yama dari Persija. Manajemen Singo Edan buka alasan di balik keputusan itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arema  Rio Fahmi  Hansamu Yama Pranata  Arema FC  Persija  Super League 
BERITA AREMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp