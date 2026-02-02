Arema FC Angkat Suara, Ini Alasan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Dipilih

jpnn.com - Arema FC resmi menambah kekuatan untuk mengarungi putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Singo Edan mengamankan dua pemain Persija Jakarta Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata dengan skema peminjaman hingga akhir musim.

Masuknya dua nama tersebut bukan keputusan spontan.

Manajemen Arema FC lebih dahulu melakukan kajian bersama tim pelatih untuk memetakan kebutuhan skuad, khususnya di sektor pertahanan yang dinilai perlu tambahan opsi berkualitas.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menegaskan bahwa perekrutan Rio Fahmi dan Hansamu Yama sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan teknis tim, bukan faktor lain di luar lapangan.

"Perekrutan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata merupakan hasil evaluasi kami bersama jajaran pelatih."

"Arema FC membutuhkan tambahan kualitas dan kedalaman skuad untuk menghadapi sisa kompetisi, dan kedua pemain ini dinilai sesuai dengan kebutuhan tersebut," ucap Yusrinal.

Kesepakatan peminjaman tersebut tercapai setelah terjalin komunikasi intens antara manajemen Arema FC dan Persija Jakarta.