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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Arema FC Berbenah, Sosok Ikonik Ini Tak Lagi Bersama Tim

Kamis, 11 Juni 2026 – 19:16 WIB
Arema FC Berbenah, Sosok Ikonik Ini Tak Lagi Bersama Tim - JPNN.COM
Rio Fahmi (paling depan). Foto: IG aremafcofficial

jpnn.com - Arema FC membuat langkah besar dalam menyambut musim 2026/27.

Singo Edan melepas sejumlah nama besar setelah melakukan evaluasi menyeluruh.

Perombakan tersebut menjadi bagian dari proses penataan tim yang tengah dilakukan manajemen.

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Sejumlah nama yang selama ini cukup dekat dengan perjalanan Arema FC dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari tim musim depan.

Nama yang paling menjadi sorotan ialah Dedik Setiawan. Striker asal Malang tersebut telah lama memperkuat Arema FC dan dikenal sebagai salah satu pemain dengan masa pengabdian terpanjang di klub.

Selain Dedik, beberapa pemain lain seperti Achmad Figo, Shulton Fajar, Bayu Aji, serta penjaga gawang Andrian Casvari juga tidak lagi masuk dalam rencana tim untuk musim 2026/27.

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Manajemen menilai keputusan ini sebagai bagian dari dinamika pembentukan ulang tim dalam sepak bola profesional yang terus berkembang.

"Dedik sudah memberikan banyak hal untuk Arema FC, baik secara kontribusi maupun loyalitas."

Arema FC memasuki era baru dengan perombakan skuad besar-besaran untuk menyambut musim 2026/27.

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TAGS   Arema  Arema FC  Dedik Setiawan  Super League 
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