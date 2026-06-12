Arema FC dan Dalberto Berpisah, Statistik Sang Bomber Sulit Diabaikan

Jumat, 12 Juni 2026 – 03:49 WIB

jpnn.com - Dalberto Luan Belo dipastikan tidak lagi berseragam Arema FC pada musim 2026/27.

Kontrak pemain berusia 31 tahun itu habis pada 10 Juni 2026 dan tidak masuk dalam rencana tim untuk musim mendatang.

Dengan begitu, perjalanan Dalberto bersama Singo Edan berakhir setelah dua musim membela klub kebanggaan Aremania tersebut.

Kepergian Dalberto tentu menyisakan catatan tersendiri. Selama memperkuat Arema FC, dia menjadi salah satu figur paling berpengaruh di sektor serangan.

Dalam kurun waktu dua tahun, Dalberto tampil dalam 68 pertandingan resmi dan mengoleksi 36 gol.

Jumlah tersebut menjadikannya salah satu striker tersubur yang dimiliki Arema FC dalam beberapa musim terakhir.

Kontribusi pemain kelahiran Bento Fernades, Brasil itu mendapat apresiasi penuh dari manajemen Arema FC.

General Manager Arema FC Yusrinal menilai Dalberto telah memberikan dampak besar selama membela klub.