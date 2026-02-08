Close Banner Apps JPNN.com
Arema FC Dapat Amunisi Baru, Bek Sarat Pengalaman

Minggu, 08 Februari 2026 – 07:58 WIB
Arema memperkenalkan Leo Guntara. Foto: IG aremafcofficial

jpnn.com - MALANG - Arema FC memaksimalkan sisa waktu bursa transfer pemain paruh musim Super League dengan merekrut bek kiri, Leo Guntara.

Pemain berusia 31 tahun itu datang dari Semen Padang.

Sebelumnya, Leo juga pernah berjibaku bersama Borneo FC, PSM Makassar, dan Bali United.

Manajemen Arema FC memastikan Leo telah menandatangani kontrak kerja sama hingga 2027.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menjelaskan bahwa perekrutan Leo Guntara merupakan hasil dari proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih, khususnya pada sektor lini belakang.

“Lini pertahanan menjadi salah satu fokus utama evaluasi kami di pertengahan kompetisi musim ini. Leo Guntara kami datangkan karena pengalamannya, konsistensinya bermain di level kompetitif, serta kemampuannya mengisi posisi bek kiri yang saat ini kami butuhkan,” ujar Yusrinal.

