Arema FC Incar Finis Manis, Trio Brasil Siap Hantam PSBS Biak

jpnn.com - Arema FC belum ingin mengendurkan intensitas meski BRI Super League 2025/2026 tinggal menyisakan dua pertandingan lagi.

Singo Edan memang sudah tidak memiliki kepentingan apa pun. Mereka aman dari ancaman degradasi dan tak lagi berada dalam jalur perebutan gelar.

Namun, tim asal Malang itu tetap memburu hasil terbaik demi menutup musim dengan catatan positif.

Pelatih Arema Marcos Santos menegaskan anak asuhnya tetap memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan pada dua laga tersisa.

"Target kami meraih hasil positif pada dua pertandingan terakhir sebagai bentuk penghargaan untuk para suporter," tegasnya.

Pelatih asal Brasil itu menilai dua pertandingan penutup tetap memiliki arti penting, terutama untuk menjaga mentalitas tim sekaligus memperbaiki posisi di papan klasemen.

"Meski tantangannya tidak ringan, kami harus tetap tampil maksimal. Kami ingin mencoba naik satu atau dua posisi di klasemen," tambahnya.

Kini, Arema FC bersiap menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-33 BRI Super League di Stadion Sultan Agung, Jumat (15/5/2026) malam.