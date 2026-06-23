Arema FC Jaga Identitas Singo Edan, Nasib Tiga Putra Malang Akhirnya Terjawab

jpnn.com - Arema FC mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Selain berburu amunisi baru, manajemen Singo Edan juga mengambil langkah penting dengan memastikan sejumlah pemain lama tetap menjadi bagian dari tim.

Tercatat ada tujuh pemain lokal yang mendapatkan perpanjangan masa kerja dari klub asal Malang tersebut.

Mereka ialah Johan Alfarizi, Dendi Santoso, Jayus Hariono, Bayu Setiawan, Dwiki Mardiyanto, Dimas Aryaguna, dan Achmad Maulana Syarif.

Keputusan itu diambil karena Arema FC menilai para pemain tersebut masih memiliki kontribusi besar, baik di dalam maupun luar lapangan.

"Kami ingin menjaga pondasi tim yang sudah terbentuk. Mereka bukan hanya berkontribusi saat pertandingan, tetapi juga memiliki pengaruh positif terhadap atmosfer tim dan perkembangan pemain muda," jelas General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi.

Nama Alfarizi, Dendi, dan Jayus menjadi sosok yang cukup mencuri perhatian. Ketiganya sudah lama menjadi bagian dari perjalanan Arema FC dan dianggap sebagai representasi karakter klub.

Pengalaman yang dimiliki Alfarizi masih dibutuhkan sebagai pemimpin di dalam skuad. Dendi Santoso juga tetap mendapat tempat berkat loyalitas dan perannya selama bertahun-tahun bersama Singo Edan.