Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Arema FC Melepas Lucas Frigeri, Ada Satu Kenangan Sulit Dilupakan

Rabu, 27 Mei 2026 – 07:32 WIB
Arema FC Melepas Lucas Frigeri, Ada Satu Kenangan Sulit Dilupakan - JPNN.COM
Kiper Arema FC Lucas Frigeri pada pertandingan BRI Super League 2025/2026. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hma

jpnn.com - JAKARTA - Klub Super League Arema FC mengumumkan tidak memperpanjang kontrak Lucas Frigeri.

Kontrak Lucas Frigeri sebagai kiper Arema FC sudah habis pada 25 Mei 2026.

"Manajemen Arema FC mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi besar yang telah diberikan Lucas Frigeri selama dua musim bersama tim," ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi seperti dikutip laman I.League pada Rabu (27/5).

Baca Juga:

Manajemen Arema FC juga mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karier Frigeri berikutnya.

"Semoga sukses bersama klub barunya nanti dan tetap menjadi pribadi yang membawa inspirasi di dunia sepak bola," kata manajemen klub ini.

Frigeri memainkan 59 pertandingan dan menjadi sosok penting di bawah mistar gawang Arema.

Baca Juga:

Dia dikenal karena penyelamatan-penyelamatan pentingnya, ketenangan, kepemimpinan, dan loyalitasnya.

Selama membela Singo Edan, satu kenangan paling membekas bagi Aremania terjadi pada final turmanen Piala Presiden 2024 saat Arema FC menghadapi Borneo FC.

Manajemen Arema FC mengucapkan terima kasih atas kontribusi besar yang telah diberikan Lucas Frigeri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arema FC  Lucas Frigeri  Super League  Kiper Arema FC 
BERITA AREMA FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp