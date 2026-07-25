Arema FC Punya Modal Besar Hadapi Persib Bandung, Apa Itu?

jpnn.com - Arema FC membawa kepercayaan diri tinggi saat bertolak ke markas Persib Bandung untuk menjalani laga perdana Piala Presiden 2026.

Menurut jadwal, duel Persib vs Arema akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026) pukul 19.30 WIB.

Singo Edan tidak sekadar ingin memanfaatkan turnamen pramusim sebagai ajang pemanasan.

Status sebagai klub tersukses dalam sejarah Piala Presiden menjadi modal psikologis yang diyakini mampu mengangkat motivasi para pemain saat menghadapi Persib selaku tuan rumah.

Tercatat, Arema sudah mengoleksi empat gelar yang diraih pada edisi 2017, 2019, 2022, dan 2024.

Kepercayaan Diri Arema FC

Pelatih Arema FC Marcos Santos memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.

Meski fokus utama tetap mempersiapkan tim menuju Super League 2026/27, dia menegaskan anak asuhnya tidak akan melepas begitu saja peluang meraih prestasi di Piala Presiden.

"Persiapan kami berjalan baik. Kami akan menggunakan kompetisi ini sebagai persiapan Super League musim depan."