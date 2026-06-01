Arema FC Putuskan Tak Perpanjang Kontrak Valdeci Moreira

jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC resmi berpisah dengan gelandang serang asal Brasil, Valdeci Moreira.

Keputusan ini diambil setelah manajemen skuad Singo Edan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang pemain yang telah berakhir pada 31 Mei 2026.

General Manajer Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan selama membela klub berjuluk Singo Edan pada Super League 2025/2026 sang pemain telah menunjukkan kontribusi maksimal melalui kreativitas memimpin serangan, sehingga permainan di lini tengah klub semakin hidup.

"Atas nama manajemen Arema FC, kami mengucapkan terima kasih kepada Valdeci Moreira atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan selama membela tim," kata pria yang akrab disapa Inal itu di Kota Malang, Jawa Timur, Senin.

Selama membela Arema FC musim ini, Moreira telah mencatatkan total 26 kali bermain dengan sumbangan lima gol dan empat umpan kunci.

Kontribusi gol terakhir diberikan oleh Moreira saat Arema FC menghantam PSIM Yogyakarta dengan skor 3-1, pada pekan terakhir Super League musim yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (22/5).

Inal menyatakan Moreira merupakan pesepakbola yang selalu menunjukkan dedikasi dan sikap profesional selama membela Arema FC.

"Valdeci menjadi bagian penting dalam upaya tim di setiap pertandingan yang dijalani," ujar dia.