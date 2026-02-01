Arema FC Resmi Pinjam Rio Fahmi & Hansamu dari Persija

jpnn.com - MALANG - Hansamu Yama Pranata dan Rio Fahmi, resmi didatangkan Arema FC dari Persija Jakarta dengan status pinjaman hingga akhir kompetisi BRI Super League musim 2025/2026. Rio dan Hansamu diyakini mampu memberi kontribusi maksimal bagi Arema FC.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan peminjaman dua pemain tersebut untuk memperkuat struktur lini belakang dan kedalaman skuad Arema FC.

"Arema FC membutuhkan tambahan kualitas dan kedalaman skuad untuk menghadapi sisa kompetisi, dan kedua pemain ini dinilai sesuai dengan kebutuhan tersebut," kata Inal sapaan akrab Yusrinal di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (1/2).

Inal optimistis dua rekrutan baru pada bursa transfer paruh musim itu mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Arema FC, sehingga klub berjuluk Singo Edan ini bisa lebih solid dan kompetitif di sepanjang putaran kedua Super League.

"Kami mengapresiasi kerja sama yang terjalin dengan Persija Jakarta hingga tercapainya kesepakatan ini dan juga apresiasi yang sebesar besarnya kepada Rio dan Hansamu yang secara profesional bersedia membantu," ucap dia.

Oleh karena itu, dia berharap setelah bergabung dan diperkenalkan sebagai pemain Arema FC, Rio maupun Hansamu mampu secepatnya beradaptasi dengan pola persaingan yang ada tim.

Selama memperkuat Persija Jakarta musim ini, Hansamu Yama Pranata baru tampil sebanyak empat kali dengan koleksi 30 menit bermain.

Hansamu kesulitan menembus skuad utama Macan Kemayoran. Dia kalah bersaing dengan pemain belakang lainnya, seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Thales Lira.