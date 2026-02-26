Arema FC Tak Gentar Masuk ke Kandang Borneo FC

jpnn.com - SAMARINDA - Arema FC bertamu ke markas Borneo FC pada pekan ke-23 Super League di Stadion Segiri, Kamis (26/2) malam.

Pemain Arema FC Matheus Blade memastikan timnya datang dengan kesiapan penuh.

“Persiapan berjalan lancar. Seluruh pemain sudah siap menghadapi Borneo FC. Mereka tim papan atas yang bersaing merebut gelar juara, tetapi saya percaya tim kami punya semangat juang yang tinggi," kata pemain asal Brasil itu.

"Kami tak gentar, dan akan memberikan pertandingan yang hebat dengan tetap menghormati lawan. Kami akan fokus pada target kemenangan,” imbuhnya.

Arema FC sejatinya tidak datang dengan kekuatan terbaik. Gelandang serang Betinho dan penjaga gawang Muhammad Adi Satryo harus menepi akibat cedera.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan absennya sejumlah pemain tak pernah menjadi masalah di timnya, tidak mengurangi keyakinan pemain.

Baca Juga: Kemenangan Dewa United Melawan Borneo FC Jadi Kado Spesial Buat Jan Olde Riekerink

"Pemain lain yang tersedia memiliki kepercayaan penuh dari saya dan seluruh tim. Mereka mengerti semangat Arema FC dan siap memberikan yang terbaik di lapangan,” katanya.

Menurutnya kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan tim pada putaran kedua musim ini.