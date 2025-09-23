Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Arema FC Tersungkur di Hadapan Persib Bandung, Apa yang Disesalkan Marcos Santos?

Selasa, 23 September 2025 – 10:11 WIB
Arema FC Tersungkur di Hadapan Persib Bandung, Apa yang Disesalkan Marcos Santos? - JPNN.COM
Pelatih Arema FC Marcos Santos. Foto: ILeague.

jpnn.com - Arema FC harus menelan pil pahit saat menjamu Persib Bandung pada pekan keenam BRI Super League musim 2025/26.

Pertandingan Arema vs Persib di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (22/9/2025), berakhir dengan skor 1-2.

Kekalahan ini terasa menyakitkan karena terjadi di hadapan pendukung sendiri, Aremania. Selain itu, Persib juga bermain dengan 10 orang sejak pertengahan laga.

Baca Juga:

Ungkapan Kecewa Pelatih Arema

Pelatih Arema Marcos Santos tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Dia menilai anak asuhnya gagal menjaga konsentrasi dan tidak mampu memaksimalkan keunggulan jumlah pemain.

"Saya sangat menyayangkan hasil ini. Kami tidak bisa mempersembahkan kemenangan untuk Aremania."

"Setelah kartu merah, Persib justru lebih sabar menunggu, sementara kami kehilangan fokus," ucap pelatih asal Brasil itu.

Baca Juga:

Santos mengaku sudah mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan Dedik Setiawan, menggantikan Yann Motta.

Namun, strategi itu justru tak membuahkan hasil. Gawang Arema malah kebobolan di menit-menit akhir melalui situasi sepak pojok yang dieksekusi dengan baik oleh Persib.

Arema FC harus menelan pil pahit saat menjamu Persib Bandung pada pekan keenam BRI Super League musim 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arema FC  Persib Bandung  Arema  Arema vs Persib  Super League 
BERITA AREMA FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp