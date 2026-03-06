Arema FC Vs Bali United Malam Ini: Tuan Rumah Mewaspadai Serangan Balik

jpnn.com - MALANG - Pertempuran Arema FC vs Bali United FC pada pekan ke-24 Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (6/3) malam bakal sengit.

Laga yang menjadi kesempatan penting bagi tuan rumah Arema FC untuk kembali meraih kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Arema FC telah mempersiapkan diri dengan serius, meski beberapa sesi latihan sempat diguyur hujan.

“Persiapan cukup baik, meskipun hujan mengguyur beberapa sesi latihan, tetapi para atlet tetap berdedikasi tinggi meskipun hujan deras. Mereka berusaha melakukan apa yang perlu diperbaiki dari kesalahan di pertandingan terakhir,” ujar Pelatih Arema FC Marcos Santos.

Menurutnya, evaluasi dari pertandingan sebelumnya menjadi bagian penting dari persiapan tim.

Dia ingin para pemain mampu memperbaiki kekurangan agar tampil lebih solid saat menghadapi Bali United.

Walaupun dalam beberapa laga terakhir Bali United belum mampu meraih kemenangan, Marcos Santos menilai tim tersebut tetap berbahaya, terutama ketika bermain di luar kandang.

“Bali United adalah tim yang berbahaya, mereka tahu cara bermain di luar kandang dengan catatan lima kemenangan tandang. Mereka tim yang sangat mengandalkan serangan balik. Kami harus sangat siap untuk pertandingan,” kata pelatih asal Brasil itu.