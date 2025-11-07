Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Siap Menggigit di Kanjuruhan

jpnn.com - Persija Jakarta akan menyambangi markas Arema FC pada lanjutan BRI Super League musim 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Arema vs Persija akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (8/11/2025).

Mauricio Souza Sudah Pelajari Titik Lemah Arema

Persija tak ingin sekadar datang bertamu ke Malang. Macan Kemayoran siap tampil garang di kandang Singo Edan.

Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan timnya sudah berada di jalur yang tepat menjelang duel big match tersebut.

"Persiapan berjalan sesuai rencana. Kami sudah menganalisis permainan Arema untuk mengetahui di mana kekuatan dan kelemahannya," ucap juru taktik asal Brasil itu.

Kunci Penampilan Impresif Persija

Mauricio menegaskan kunci di balik tren positif Persija bukan hanya strategi, tetapi juga etos kerja para pemain di setiap sesi latihan maupun pertandingan.

"Kami selalu bekerja keras. Dalam sepak bola, tim yang mencetak lebih banyak gol, itulah yang menang. Itu yang kami kejar," tambahnya.

Tren Positif Macan Kemayoran

Macan Kemayoran tengah berada dalam performa menanjak. Dalam tiga laga terakhir, tim asal Ibu Kota itu menyapu bersih kemenangan, masing-masing atas Persebaya Surabaya (3-1), Madura United (1-0), dan PSBS Biak (3-1).