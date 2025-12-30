Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Arema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti Penasaran

Selasa, 30 Desember 2025 – 06:37 WIB
Arema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti Penasaran - JPNN.COM
Penyerang Persita Tangerang Hokky Caraka. Foto: diambil dari persitafc

jpnn.com - MALANG – Pekan ke-8 (tunda) Super League akan ditutup dengan pertemuan Arema FC vs Persita Tangerang di arena bersejarah, Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (30/12) sore WIB.

Arema FC vs Persita tak hanya bisa menentukan posisi kedua tim di klasemen setelah 15 pertandingan, tetapi juga empat tim lainnya.

Andai Arema FC mengalahkan Persita, dua tim pasti tergusur, melorot di klasemen, yakni PSM Makassar dan Bhayangkara FC.

Baca Juga:

Jika Persita menang di markas Arema FC, dua tim yang pasti turun ialah PSIM Yogyakarta dan Persebaya Surabaya.

Pelatih Persita Carlos Pena menyatakan para pemainnya mengusung motivasi tinggi untuk mengalahkan Arema FC.

"Persiapan kami baik. Setelah kami memenangi pertandingan melawan Persik Kediri, tim ini dalam motivasi yang bagus. Kami menatap pertandingan menghadapi Arema dengan semangat tinggi," kata Pena

Baca Juga:

“Kami tahu Arema adalah tim yang sulit dikalahkan. Namun, kami ingin fokus dan berusaha mendapatkan tiga poin," imbuhnya. (jpnn/pfc)

Hasil-Jadwal dan Klasemen Super League
Arema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti Penasaran Arema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti Penasaranileague

Mari ke sini melihat hasil-jadwal dan klasemen Super League sambil menunggu Arema FC vs Persita.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arema FC vs Persita  Super League  klasemen Super League  Arema FC  Persita  carlos pena 
BERITA AREMA FC VS PERSITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp