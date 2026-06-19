Arema Pertahankan 12 Pemain, Nasib Gustavo Franca Cs Masih Abu-Abu

jpnn.com - Arema FC mulai menyusun puzzle skuad untuk musim 2026/2027. Sebanyak 12 pemain telah dipastikan bertahan bersama Singo Edan.

Namun sejumlah pemain lainnya hingga kini masih belum mendapat kepastian terkait masa depan mereka.

Manajemen Arema memilih mengumumkan lebih dulu nama-nama yang masuk dalam rencana pelatih Marcos Santos.

Keputusan tersebut sekaligus menunjukkan proses evaluasi skuad masih berlangsung dan belum seluruh pemain mendapatkan lampu hijau untuk tetap bertahan.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menegaskan 12 pemain yang diumumkan merupakan sosok yang dinilai masih dibutuhkan tim untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Di antara nama yang dipertahankan, Hansamu Yama menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian.

Bek berpengalaman itu sukses mengamankan tempatnya setelah tampil cukup solid sejak bergabung pada putaran kedua musim lalu.

Selain Hansamu, Arema juga tetap memberikan kepercayaan kepada sejumlah pemain senior seperti Ahmad Alfarizi dan Dendi Santoso, serta mempertahankan trio pemain asing Betinho Filho, Julian Guevara, dan Matheus Blade yang menjadi andalan musim lalu.