Arema Vs Persebaya: Polisi Masih Kaji Izin Pertandingan

Senin, 20 April 2026 – 01:01 WIB

jpnn.com, MALANG - Derbi Jawa Timur antara Arema FC versus Persebaya Surabaya digelar pada Selasa (28/4).

Polisi menyatakan masih mengkaji izin pertandingan itu diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan pihaknya berencana bertemu dengan jajaran Polda Jatim untuk berkonsultasi terkait penerbitan izin pertandingan kedua kesebelasan itu.

"Masih dipertimbangkan, mungkin Senin atau Selasa saya akan berkoordinasi dengan Polda Jatim," kata Taat, Minggu.

Ditanya apa saja yang menjadi pertimbangan, Taat mengatakan jika hal tersebut meliputi banyak hal, salah satunya menyangkut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Aspek tersebut terus dilakukan analisa oleh kepolisian setempat sehingga nantinya bisa menghasilkan keputusan terbaik.

Oleh karena itu, segala opsi mengenai mekanisme penyelenggaraan pertandingan masih memiliki beragam kemungkinan dan akan terus dipertimbangkan secara matang.

Kepolisian menginginkan pelaksanaan pertandingan berjalan dengan lancar dan aman bagi semua masyarakat.