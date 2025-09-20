Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Arema vs Persib: Marcos Santos Kantongi Kekuatan & Kelemahan Maung Bandung

Sabtu, 20 September 2025 – 01:00 WIB
Arsip Foto : Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan keterangan saat sesi konferensi pers di kantor manajemen Arema FC di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (12/9/2025). ANTARA/Ananto Pradana

jpnn.com - MALANG - Laga Arema FC vs Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (22/9).

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan telah mengantongi sejumlah kekuatan dan kelemahan di kubu Persib Bandung.

Hal itu akan coba dieksploitasi secara maksimal pada pertandingan pekan depan.

Meski demikian, Marcos tidak menyebut sektor dan hal apa saja yang menjadi kelemahan Persib.

Terpenting bagi dia ialah hasil analisis akan dijadikan bahan meracik komposisi dan strategi permainan Arema FC.

Yang jelas, dia mendapatkan kelebihan dan kekuatan tim calon lawan itu setelah menyaksikan pertandingan kompetisi AFC Champions League 2 antara Persib vs Lion City Sailors, Kamis (18/9).

Pertandingan yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin malam itu berkesudahan dengan skor sama kuat, yakni 1-1.

Pelatih bernama lengkap Marcos Vinicius dos Santos Goncalves itu tetap mewaspadai kualitas materi pemain yang dimiliki Maung Bandung.

TAGS   Arema vs Persib  Marcos Santos  Super League  Maung Bandung  Stadion Kanjuruhan  Persib Bandung  Arema FC 
