Arema vs Persija: Eksel Runtukahu Bangkitkan Romantisme Sundulan ala Bambang Pamungkas
jpnn.com - Kemenangan Persija Jakarta melawan Arema FC pada lanjutan BRI Super League 2025/26 memiliki arti spesial bagi Eksel Runtukahu.
Pemain kelahiran 2 September 1998 itu mencetak dua gol kemenangan lewat sundulan untuk tim berjuluk Macan Kemayoran saat bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang (8/11/2025).
Hidupkan Jejak Bambang Pamungkas
Mantan penggawa Barito Putera tersebut mengingatkan para penggemar akan aksi legenda Persija, Bambang Pamungkas, yang sering mencetak gol lewat sundulan.
Eksel mengaku tersanjung ketika dirinya disamakan dengan sosok pria asal Salatiga tersebut setelah penampilannya melawan Arema.
Pemain berusia 27 tahun itu menjelaskan bahwa sejak dahulu dirinya kerap menyaksikan permainan Bambang Pamungkas dan menjadikannya panutan dalam berkarier.
"Saya sering berbicara dengan Mas Bepe. Selain berbincang, saya memang sudah lama mengidolakan beliau."
"Saya sering menonton video permainannya dan selalu menikmati cara dia bermain,” ujar pemain asal Tondano itu.
Koleksi Gol Eksel Runtuhaku
Dua gol ke gawang Lucas Frigeri membuat Eksel Runtukahu kini telah mengemas tiga gol di Super League 2025/26.