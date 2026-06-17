Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Argentina Bungkam Aljazair, Messi Cetak Rekor di Piala Dunia

Rabu, 17 Juni 2026 – 11:01 WIB
Argentina Bungkam Aljazair, Messi Cetak Rekor di Piala Dunia - JPNN.COM
Lionel Messi (10) merayakan salah satu gol Argentina ke gawang Aljazair pada pertemuan kedua negara di Grup J Piala Dunia 2026. Foto: diambil dari digitalhubfifa

jpnn.com, JAKARTA - Argentina membungkam Aljazair dengan skor 3-0 pada laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, Rabu pagi WIB.

Lionel Messi mencetak hattrick di laga tersebut.

Dikutip dari laman FIFA, tiga gol Messi dilesakkan pada menit ke-17, 60 dan 76.

Baca Juga:

Hasil tersebut membuat Argentina, yang berstatus juara bertahan, memimpin sementara Grup J dengan tiga poin.

Sementara Messi menorehkan hattrick perdananya di Piala Dunia. Dia juga menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia.

Sejak awal pertandingan kontra Aljazair, Argentina langsung mendominasi permainan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Messi sempat membuat gol pada menit kelima, tetapi dianulir karena offside.

Baca Juga:

Tiga menit kemudian, Aljazair menciptakan gol lewat aksi Fares Chaibi. Akan tetapi, skor itu dibatalkan juga lantaran offside.

Argentina akhirnya benar-benar unggul pada menit ke-17 melalui Messi. Memanfaatkan umpan Rodrigo De Paul, Messi menusuk ke area kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu diantisipasi kiper Aljazair.

Argentina membungkam Aljazair dengan skor 3-0 di Piala Dunia 2026. Semua gol dicetak Lionel Messi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Messi  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Argentina  Argentina Vs Aljazair 
BERITA MESSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp