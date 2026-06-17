Argentina Bungkam Aljazair, Messi Cetak Rekor di Piala Dunia

Rabu, 17 Juni 2026 – 11:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Argentina membungkam Aljazair dengan skor 3-0 pada laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, Rabu pagi WIB.

Lionel Messi mencetak hattrick di laga tersebut.

Dikutip dari laman FIFA, tiga gol Messi dilesakkan pada menit ke-17, 60 dan 76.

Hasil tersebut membuat Argentina, yang berstatus juara bertahan, memimpin sementara Grup J dengan tiga poin.

Sementara Messi menorehkan hattrick perdananya di Piala Dunia. Dia juga menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia.

Sejak awal pertandingan kontra Aljazair, Argentina langsung mendominasi permainan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Messi sempat membuat gol pada menit kelima, tetapi dianulir karena offside.

Tiga menit kemudian, Aljazair menciptakan gol lewat aksi Fares Chaibi. Akan tetapi, skor itu dibatalkan juga lantaran offside.

Argentina akhirnya benar-benar unggul pada menit ke-17 melalui Messi. Memanfaatkan umpan Rodrigo De Paul, Messi menusuk ke area kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu diantisipasi kiper Aljazair.