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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Argentina Dituding Permalukan Sepak Bola Seusai Kalah dari Spanyol

Selasa, 21 Juli 2026 – 05:48 WIB
Argentina Dituding Permalukan Sepak Bola Seusai Kalah dari Spanyol - JPNN.COM
Kericuhan yang terjadi setelah pertandingan Spanyol vs Argentina di final Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Amanda Perobelli.

jpnn.com - Kekalahan Argentina di final Piala Dunia 2026 ternyata memunculkan sorotan tajam dari Spanyol.

Bukan hanya karena gagal mempertahankan gelar, tetapi juga akibat sikap para pemain Albiceleste setelah pertandingan berakhir.

Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol 0-1 pada partai puncak yang berlangsung di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

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Gol Ferran Torres pada menit ke-106 menjadi pembeda setelah kedua tim bermain tanpa gol sepanjang waktu normal.

Sepanjang pertandingan, Tim Tango kesulitan mengimbangi permainan kolektif Spanyol. Lionel Messi dan kolega bahkan gagal melepaskan satu pun tembakan on target.

Situasi memanas selepas peluit akhir dibunyikan. Sejumlah pemain Argentina terlibat konfrontasi dengan skuad Spanyol yang tengah merayakan gelar juara.

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Nahuel Molina terlihat mendorong kapten Spanyol, Rodri. Di sisi lain, Leandro Paredes juga terlibat insiden dengan Gavi hingga memancing reaksi Eric Garcia yang langsung membela rekannya.

Sebelumnya, Argentina juga kehilangan Enzo Fernandez pada penghujung waktu normal. Gelandang Chelsea itu menerima kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsi.

Kekalahan Argentina di final Piala Dunia 2026 ternyata memunculkan sorotan tajam dari Spanyol.

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TAGS   Argentina  Spanyol  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Leandro Paredes 
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