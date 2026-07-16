Argentina Gusur Spanyol dari Ranking FIFA

jpnn.com - Argentina memetik keuntungan ganda setelah menyingkirkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026.

Selain mengamankan tiket menuju partai puncak, La Albiceleste juga berhasil merebut kembali posisi teratas dalam ranking FIFA.

Berdasarkan update terbaru, tim besutan Lionel Scaloni kini mengoleksi 1.970,37 poin dan kembali menduduki peringkat pertama dunia.

Lonjakan tersebut terjadi berkat tambahan 26,90 poin yang diraih Argentina setelah membungkam Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal di Stadion Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Argentina lebih dahulu tertinggal akibat gol Anthony Gordon sebelum akhirnya membalikkan keadaan pada penghujung pertandingan.

Enzo Fernandez memulai kebangkitan La Albiceleste lewat gol penyama kedudukan ketika waktu normal tinggal menyisakan beberapa menit. Setelah itu, Lautaro Martinez menjadi penentu kemenangan melalui sundulan pada masa injury time.

Hasil tersebut membuat Argentina melompati dua pesaing utamanya dalam daftar ranking FIFA. Spanyol yang sebelumnya sempat menikmati posisi puncak kini turun ke urutan kedua, sedangkan Prancis berada di peringkat ketiga.

Adapun Inggris tetap bertahan di posisi keempat karena gagal menambah koleksi poin setelah tersingkir pada babak semifinal Piala Dunia 2026.