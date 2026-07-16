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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Argentina ke Final Piala Dunia 2026, Inggris Menangis Gegara 7 Menit yang Dramatis

Kamis, 16 Juli 2026 – 04:12 WIB
Argentina ke Final Piala Dunia 2026, Inggris Menangis Gegara 7 Menit yang Dramatis - JPNN.COM
Argentina bersukacita di semifinal Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - ATLANTA – Argentina melanjutkan kampanye mempertahankan gelarnya di Piala Dunia 2026 setelah secara dramatis memukul Inggris di semifinal.

Pada laga di Atlanta Stadium, Kamis (16/7) dini hari WIB itu, Argentina menang comeback 2-1.

Tim Tango tertinggal lebih dahulu setelah Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-55.

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Argentina butuh tujuh menit untuk berbalik unggul melalui gol Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 90+2.

Argentina ke Final Piala Dunia 2026, Inggris Menangis Gegara 7 Menit yang Dramatisfifa

Nama Lionel Messi terukir menjadi pemberi asistensi pada dua gol yang membuat Inggris menangis itu.

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"Inggris kalah dalam tiga semifinal Piala Dunia, pada 1990, 2018, dan 2026. Mereka masih hanya memiliki satu penampilan di final, yaitu pada 1966 (juara)," ulasan awak FIFA.

Sementara itu, Argentina telah memenangi enam dari enam semifinal Piala Dunia.

Final Piala Dunia 2026 mempertemukan juara Eropa, Spanyol, dengan si petahana Argentina.

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TAGS   Argentina  Lionel Messi  final piala dunia 2026  Hasil Piala Dunia 2026  Inggris vs Argentina  Inggris 
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