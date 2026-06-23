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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Argentina Sempurna, Ini 6 Negara yang Masuk 32 Besar Piala Dunia 2026

Selasa, 23 Juni 2026 – 10:10 WIB
Argentina Sempurna, Ini 6 Negara yang Masuk 32 Besar Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Timnas Argentina vs Austria 2-0 pada pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Senin waktu setempat. Foto: X/FifaWorldCup

jpnn.com, DALLAS - Peta persaingan Piala Dunia 2026 mulai mengerucut. Argentina, Prancis, dan Norwegia resmi menyegel tiket ke babak 32 besar. 

Total, sudah ada 6 negara  yang dipastikan masuk babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Argentina melangkah mulus setelah menundukkan Austria 2-0 di Dallas Stadium pada Selasa (23/6) WIB.

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Sang kapten, Lionel Messi, kembali menjadi pembeda lewat dua gol yang membawa Albiceleste meraih kemenangan kedua secara beruntun di Grup J.

Tambahan tiga poin membuat pasukan Lionel Scaloni mengoleksi enam poin dan tIDak lagi bisa dikejar oleh pesaing di bawahnya.

Kini, Argentina hanya tinggal menentukan apakah akan finis sebagai juara grup atau runner-up.

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Tidak lama berselang, Prancis ikut mengunci tiket fase gugur seusai membungkam Irak dengan skor meyakinkan 3-0.

Dua gol dicetak Kylian Mbappe, sementara satu gol lainnya disumbangkan Ousmane Dembele.

Sebanyak 6 negara telah dipastikan masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Argentina sempurna di fase grup.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Argentina  Lionel Messi 
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