Argentina Taklukkan Angola 2-0, Messi Cetak 1 Gol, 1 Assist

Sabtu, 15 November 2025 – 08:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Lionel Messi mencetak satu gol dan satu assist saat Timnas Argentina menaklukkan Angola dengan skor 2-0 dalam laga uji coba internasional yang digelar di Estadio 11 de Novembro, Talatona pada Jumat (14/11) malam WIB.

Satu gol lain Argentina dicetak oleh Lautaro Martinez.

Pertandingan ini digelar atas undangan khusus Angola dalam rangka perayaan 50 tahun kemerdekaan negara tersebut.

Duel tersebut juga menjadi satu-satunya laga yang dimainkan Argentina pada jeda internasional November 2025.

Argentina langsung tampil agresif sejak kickoff, tetapi disiplin lini belakang Angola membuat juara dunia 2022 itu kesulitan menciptakan peluang bersih selama lebih dari setengah jam.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-43 ketika Lionel Messi mengirim umpan terobosan mendatar yang diselesaikan sempurna oleh Lautaro Martinez. Albiceleste menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Di paruh kedua, Angola mencoba meningkatkan intensitas serangan untuk menyamakan kedudukan.

Namun, upaya mereka justru membuka celah bagi Argentina untuk menggandakan keunggulan.